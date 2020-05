Efter byrådsbeslutning: Nyborg-hoteller byder stort detailhandelscenter velkommen

Efter flere års diskussioner banede Venstre i Nyborg i aften vejen for at nyt detailhandelscenter på 15.000 kvadratmeter på den stærkt forurenede Lynfrosten-grund.

Det er en beslutning, der hilses velkommen af to af Nyborgs mest kendte hoteller, Hotel Nyorg Strand og Hotel Hesselet.

Efter en debat, der nærmede sig to og en halv time på et digitalt byrådsmøde, hvor de 25 byrådsmedlemmer sad hjemme foran computeren, stemte 13 Venstre-medlemmer for lokalplanen, mens et mindretal på 12 - bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF - stemte imod.

- Det er en fornøjelse at se, at der nu endelig bliver taget ansvar i forhold til at få en afklaring omkring Lynfrosten. Timingen er perfekt, da der i tiden efter corona vil være brug for at tænke nyt og anderledes. Det er glædeligt at se Nyborg er et attraktivt sted at investere. Det er meget positivt at et flertal i byrådet på denne måde bakker op omkring investorer, som ønsker at skabe forretning, vækst og arbejdspladser i vores kommune, hedder det i en fælles pressemeddelelse fra Hotel Nyborgs Strands direktør Jan G. Larsen og hotelchef på Hotel Hesselet, Christina Petersson.

Pressemeddelelsen har også Thomas Angelo-Dose, tidligere byrådskandidat for Venstre og medindehaver af firmaet Juridisk Bistand, som afsender.

- Nu kan der skabes vækst og udviklingsmuligheder i en bynær zone, som pt. ligger som en meget lidt tiltalende velkomst til byen. Alternativet kunne have været, at området fik lov til at stå og forfalde i mange år fremover. Vi hilser udviklingen og væksten velkommen, hedder det i pressemeddelelsen.

Det er projektudviklingsfirmaet Innovater, der skal forme projektet, efter at man har indgået en betinget købsaftale med Phillipsen Gruppen, der ejer grunden.

Der skal nu søges byggetilladelse og såkaldt § 8-tilladelse, og Innovater har meddelt, at man forventer at kunne starte byggeriet efter Tour de France-afviklingen i Nyborg næste sommer.