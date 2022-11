Efter forkerte stemmesedler: Lasse blev slået med 109 stemmer - overvejer at klage

Var det en fejl på stemmesedlen, der gjorde forskellen for Lasse Haugaard Pedersen?

Socialdemokraten skulle have stået øverst på stemmesedlen i Nyborgkredsen, men en fejl resulterede i, at han blev placeret næstsidst på sedlen i stedet for.

Onsdagens fintælling viser, at han akkurat ikke kommer ind i Folketinget. Han blev slået af Kim Aas med 109 stemmer.

Kim Aas fik 2.337 personlige stemmer. Lasse Haugaard Pedersen fik 2.228.

Om fejlen har betydning for, hvem der får pladsen i Folketinget, er svært at afgøre, men Lasse Haugaard Pedersen vil ikke give fejlen skylden.

- Jeg har ikke den fjerneste idé, om det er det, der afgør det. Det har jeg ikke nogen forudsætninger for at udtale mig om, siger Lasse Haugaard Pedersen.

Kan en fejl betyde 109 stemmers forskel?

Der er kun 109 stemmer i forskel fra Kim Aas og ned til Lasse Haugaard Pedersen.

En af landets førende valgforskere, rofessor emeritus ved Aarhus Universitet Jørgen Elklit, tror ikke på, at fejlen kan have gjort det store udslag.



- Det er klart, at 109 stemmer ikke er så mange, men det er svært at sige, om det ville have gået anderledes, hvis han stod øverst. Jeg tror det ikke, fordi stemmesedlen er så overskuelig, siger Jørgen Elklit.

Fejlen skyldtes tilsyneladende, at Valgsekretariatet i Nyborg Kommune aldrig modtog listen med den rigtige rækkefølge.

Den rigtige liste blev sendt til mailadressen sikkerpost@nyborg.dk og ikke til adressen sikkerepost@nyborg.dk, som kommunen hævder er deres eneste adresse til modtagelse af sikker post.

Forskellen på de to mailadresser er blot et lille 'e' mellem ordene ”sikker” og ”post”. Det lille 'e' afgjorde altså, at Trine Bramsen stod øverst på lokallisten og ikke Lasse Haugaard Pedersen.



- Man regner med normalt, at det giver en lille fordel at stå øverst. Men folk kender også deres navne. Man kan altså nemt få flere stemmer, hvis man er tilstrækkelig kendt, siger Jørgen Elklit.

Vil ikke slå et skår af Kim Aas glæde



Lasse Haugaard Pedersen er opstillet i Nyborg og Kerteminde og fik flest personlige stemmer i sin egen lokale kreds. På trods af fejlen er Lasse Haugaard Pedersen dog tilfreds med valgets resultat.

- Jeg tror ikke, det gavner nogen at gå rundt og synes noget om, hvorvidt valget er gået for sig, jeg har ikke nogen forudsætninger for at vide, om en fejl har gjort udslaget. Og jeg kunne aldrig drømme om at slå et skår af Kim Aas' glæde, siger Lasse Haugaard Pedersen.



Men selve fejlen ærgrer ham.



- Jeg er stadig vred og skuffet over fejlen. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer til bunds i sagen. Jeg synes, at borgerne her på Østfyn ved, at der er orden, når man skal ned at stemme. Det har der ikke været den her gang, og det er meget beklageligt, synes jeg, siger Lasse Haugaard Pedersen.

Han kan vælge at klage over valget til Indenrigsministeriet. Det er han ikke selv afklaret med endnu, om han vil gøre.



- Jeg kunne godt finde på det, for jeg synes, der er nogen, der skal drages til ansvar i den her sag, siger han.



Valgkonsulent i Indenrigs- og Boligministeriet, Christine Boeskov, oplyser til Fyens.dk, at både Socialdemokratiets og Venstres partiorganisationer har klaget over afviklingen af valget i Nyborg Kommune.

Fejlen ramte også den konservative gruppeformand Mai Mercado, der stiller op på Fyn. Hun vil forsøge at finde ud af, hvem der kan stilles til ansvar for fejlen.

Og flere steder, har der været valgbrølere, hvor et parti har fået et andet partis stemmer.