Efter Jesper Nielsens pengesager: Nu vil kommune tage stikprøver andre steder

Peger pilen indad

Ifølge direktør Marianne Stentebjerg peger pilen primært mod kommunens egen ledelse. Hun kalder det et "kollektivt ansvar" for flere af lederne inden for skoleforvaltningen.

Selv om der skal tages stikprøver andre steder i kommunen, afviser direktøren, at der skulle være andre områder, hvor kommunen heller ikke har styr på økonomien eller bilagene.

- Der har været et stort forbrug på musicaltalentskolen, vil nogen betragte, og det synes jeg også selv. Men det er ikke det samme som at sige, at der ikke har været styr på det, siger hun.

Men når I siger, at I vil tage stikprøver andre steder - Hvorfor kan du så være så skråsikker, når I ikke har taget de stikprøver og undersøgt andre steder endnu?



- Det gør vi jo altid i en kommunal organisation som vores. Vi har løbende ledelsesafrapporteringer, og vi er meget tæt på ledelsen i forhold til økonomistyring.

- Jeg vil gerne betrygge borgere i Nyborg Kommune ved at sige, at det skal være uvisse omkring. Det har vi godt styr på. Det er det rent tekniske, som vi ikke har styr på.

Ifølge direktøren vil man se nærmere på, om hvorvidt musicaltalentskolen fremadrettet skal flyttes til andre områder, efter Jesper Nielsen stopper.

Hun vil dog ikke komme nærmere ind på, om sagen vil få konsekvenser for andre i ungdomsskolens ledelse.

I sin tid som leder af ungdomsskolens musicaltalentskole har Jesper Nielsen også haft bestilt danse- og sangundervisning hos sin søster og svoger for 114.000 kroner. Det er problematisk i forhold til forvaltningsloven, lyder det fra lektor og kommunalforsker.