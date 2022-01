Efter Maliks rasen: Borgmestre efterspørger plan for klimatilpasning

- Jeg kunne godt ønske mig, at vi havde nogle mere fleksible anlægsrammer. Jeg er med på, at vi har en samlet ramme for, hvor mange penge vi må bruge som kommune. Men hvis vi kunne have lidt mere elastik i de anlægsrammer, så vi kunne gennemføre nogle af de meget store anlægsprojekter i de år, hvor eksempelvis klimasikringsprojekterne også skal gennemføres, siger Morten Andersen og fortsætter:

- Den elastik mangler i dag. Der er vi begrænset af at måtte bruge så og så mange penge i et kalenderår. Og det er klart, at i de år hvor der skal gennemføres store klimaprojekter, kystsikringsprojekter, der begrænser det os i at få gennemført projekterne så hurtigt som muligt.