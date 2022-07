Efter tre euforiske uger med Tour de France: Nyborg Cykle Klub håber, at flere trækker i cykeltøjet

Tour-start i Danmark og en dansk rytter i gult. Der var meget at fejre i Nyborg Cykle Klub søndag, da Jonas Vingegaard kørte over målstregen og blev kåret som vinder af Tour de France.

Sammen med cykelforhandleren Nyborg Cykler, sluttede Nyborg Cykle Klub det tre uger lange løb af med brunsviger og storskærm.

Selvom det nu officielt er slut, så håber de hos Nyborg Cykle Klub, at årets cykelløb fremover kan inspirere fynboerne til at tage del i sporten.

- Hvis det kan motivere nogen til at begynde at cykle, så er det jo rigtig fint, og hvis det kan få nogen til at være med til at køre i klub, jamen så er det endnu bedre, siger Anette Leisner, der er bestyrelsesmedlem i Nyborg Cykle Klub.

Også indehaveren af Nyborg Cykler, hvor arrangementet blev afholdt, håber at flere vil tage cykelsporten til sig.

- Det er jo det, vi lever af, så vi krydser fingre for, at folk skal ud og have lidt frisk luft, siger indehaver Thomas Due Andersen.

Dog forventer han ikke, at cykelsalget nu stikker helt af.

- At tro, at vi kommer til at sprøjte 10.000 racercykler ud på grund af det her, det tror jeg ikke, vi gør. Selvfølgelig bliver der lidt mere hype omkring det, og man skal have lavet sin cykel, og folk vil gerne ud og have noget motion, men så tror jeg også, det er det, siger han.

Flere etaper på dansk jord

Selvom den danske etape for længst er slut, så var det nogle glade cykelentusiaster, der var mødt op for at se den sidste etape af Tour de France.

- Det er virkelig once in a lifetime, og i starten der sagde vi jo også, da vi fik at vide, det kom hertil, at vi ikke kunne få armene ned. Det har vi nok ikke fået helt endnu, siger bestyrelsesmedlem i Nyborg Cykle Klub Anette Leisner.

Men måske er det ikke sidste gang, cykelklubben får lov at opleve verdens største cykelløb på dansk jord. Den franske løbsdirektør, Christian Prudhomme, har ifølge idemanden til den danske tourstart, Joachim Andersen, været positivt stemt overfor flere danske etaper.

En mulighed, som også borgmester i Nyborg Kommune synes godt om.

- Ovenpå den indsats, der blev gjort, rundt om i Danmark, med den opbakning, der har været og på den måde, det lykkedes, vil det være helt naturligt at tale om, at det skal hertil igen, siger borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs (V).

Flere nyborgensiske foreninger har også tjent mange penge på Tour de France. Flere af dem har aldrig fået udbetalt så mange penge før.