Efter voldsom kritik af sagsbehandling i børnesager: Nyborgs borgmester stiller op til genvalg

Nyborgs borgmester er klar til en periode mere i byens tjeneste. Onsdag aften pegede Venstre i Nyborg på Kenneth Muhs som spidskandidat atter en gang.

Det sker efter, at Nyborg Kommune har været igennem en turbulent tid, hvor der er blevet rejst voldsom kritik af kommunens sagsbehandling på børneområdet. Allerede i 2019 viste en rapport fra Socialtilsynet, at der var problemer på området. Sidste år fastslog en rapport fra BDO ligeledes, at der var store problemer på området.