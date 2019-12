Efterlyst 19-årig fundet i god behold

Den 19-årige mand fra Nyborg, som Fyns Politi efterlyste mandag formiddag, er nu fundet i god behold.

Det oplyser Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Læs også Raket fløj ind på værelse på plejehjem

Den 19-årige forlod ifølge Fyns Politi sin bopæl søndag aften omkring klokken 19, hvor han fortalte til sine forældre, at han ville besøge nogle venner i Korsør.

Et par timer senere ringede vennerne til forældrene, fordi han ikke var dukket op.

- Så forældrene forsøgte at kontakte ham, men han tog ikke sin telefon. De ringede rundt til flere af hans venner, men ingen havde set ham, siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Mandag morgen var der stadig ingen kontakt, og derfor valgte forældrene at kontakte Fyns Politi.

Politiet tog herefter også kontakt til den 19-åriges omgangskreds og familie. Ingen kunne dog fortælle, at han skulle være træt af livet eller på anden måde udfordret.

Fyns Politi forsøgte også at spore den 19-åriges telefon, som de erfarede sidst havde været aktiv klokken 20.14 omkring Sorø. Derfor fik politiet mistanke om, at han måske sad i et tog med kurs mod København.

Mandag omkring klokken 13 blkev han fundet i god behold.