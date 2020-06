Eftermiddagsbranderter endte med vold mod politiet

Et par gedigne eftermiddagsbranderter endte fredag med en lille nævefuld sigtelser for to mænd fra Nyborg.

Kort før klokken 16.00 blev en patrulje fra Fyns Politi sendt til Gordons Bar på Torvet 3 i Nyborg.

Her var to jævnaldrende mænd i begyndelsen af fyrrerne involveret i et slagsmål.

Blandingen af adrenalin, alkohol og ordensmagt udviklede sig til, at være lidt mere end bare et slagsmål.

Således måtte en af betjentene indkassere et spark over skinnebenet, mens såkaldt "fornærmelig tale" fik frit løb.

- Sparket var ikke alvorligt. Men det er er stadig en overtrædelse af loven, konstaterer vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen.

De to mænd er nu sigtet for fornærmelig tiltale, vold mod tjenestemand og overtrædelse af ordensbekendgørelsen om offentlig uorden. Dertil en sigtelse for at nægte, at opgive navn.

- Det ender primært med bødesager, vurderer Milan Holck Nielsen.

