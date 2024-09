Ejer af giftgrund rasende på beredskab for at skabe panik over lugtgener

Ikke pligt til at informere

Morten Lykke er heller ikke helt tilfreds med Nyborg Kommune, som efter episoden indskærpede, at Innovater skal informere kommunen i sådanne tilfælde.

Morten Lykke erkender, at der var en grim lugt, der måske nok var værre end tidligere. Men de målte værdier i udgravningen oversteg ikke grænseværdierne.

- Der var derfor ikke grund til at kontakte kommunen, før, under og efter. Det er ligeledes en skønsvurdering, om brudstykker af tomme dunke med mere bør være årsag til, at kommunen skulle kontaktes. Men på baggrund af lugtgenerne informerer vi gerne kommunen efter princippet hellere én gang for meget end for lidt, skriver Morten Lykke.

Firmaet bestræber sig nu på at mindske lugtgenerne ved kun at have jordrenderne udgravet tre-fem meter ad gangen, så næste kloakrør kan tilkobles. Dermed mindskes risikoen for at større lugtende jordarealer er blotlagt. Man får lyntestet jorden af Dansk Miljørådgivning, så den efterfølgende kan køres i deponi, oplyses det i korrespondancen til byrådet.