Ekspert om nyt notat: - Politikere var fuldt orienterede om alvorlige svigt

Politikerne har på baggrund oplysningerne fra forvaltningen løbende taget initiativer, for at gøre noget ved problemerne, siden 2016.

- Men det der så er interessant ved de initiativer, med nedsættelse af taskforce og etablering af handleplaner, med opfølgende statusrapporter på udvalgsmøder, med henblik på at tage konsekvensen af det man ser, er at de ikke har ført til noget, konstaterer Kurt Klaudi Klausen og fortsætter:

- Konklusionen må nødvendigvis være, at man ikke har evnet at gennemføre den politiske vilje på det her område.

Og med det mener han, at der har været tale om inkompetence i forvaltningen på området.

Det frikender dog, ifølge Kurt Klaudi Klausen, ikke politikerne. Men i stedet for at koncentrere sig om at placere ansvaret hos borgmesteren, mener han nærmere pilen peger på Social og Handicapudvalget.

- Og så kan man forsøge at bortforklare det med, at man har skiftet ledere og haft problemer med kontinuitet på medarbejdersiden. Det er for så vidt ikke gode forklaringer. Man bør kunne håndtere et område som det her, understreger han.

Han minder dog samtidig om, at andre kommuner i Danmark også har svært ved at håndtere netop socialområdet.