Ekspert om problemer i Nyborg Fængsel: I finder løsningen i Norge

39 tilfælde af vold mod ansatte i 2019 i Nyborg Fængsel er alt for mange tilfælde. Det mener Linda Kjær Minke, som er lektor i kriminologi på Syddansk Universitet. Derfor bør man ifølge hende se mod Norge – og især fængslet Halden Fængsel.

- I Norge er der meget stort fokus på at støtte og motivere indsatte. Det er som om, at diskussionen i Danmark har været, at de ikke skal have det for godt. Det skal være træls at sidde i fængsel. Den tankegang stopper al udvikling inden for fængselssystemet, siger hun.

På et halvt år har Nyborg Fængsel fået 16 påbud af Arbejdstilsynet for det psykiske arbejdsmiljø i fængslet. Vold i hverdagen og utrygge ansatte, der går på kompromis med deres arbejde, er bare nogle af de ting, man kan læse i rapporterne.

- Der er elementer i det danske fængselssystem, der er gode, men vi skylder fængselsbetjentene nogle ordentlige strukturer at arbejde i. Vi kan ikke være bekendt at byde dem de arbejdsforhold, der er nu, siger Linda Kjær Minke.

I Halden Fængsel var der i 2019 12 tilfælde af vold mod ansatte. I Nyborg Fængsel var der altså over tre gange så mange tilfælde. Arbejdet med at skabe rutiner for de indsatte og motivere dem i hverdagen er noget af det, fængselslederen mener er grunden til det lave tal.

- Det allervigtigste er at skabe aktivitet i hverdagen, så livet bag murene kommer til at ligne livet uden for mest muligt, siger Are Høidal, der er fængselsleder i Halden Fængsel.

Fokus på omgivelserne

Halden Fængsel ligger midt i en skov i det sydlige Norge. Kigger man ud ad ruden, ser man bænke placeret i skoven. Lytter man godt efter, kan man høre fuglekvidder.

- I mange fængsler er der fængselsstøj. Det har vi ikke her. Der er naturlyde, og det gør noget ved mennesker, siger Are Høidal.

Indenfor er der alt fra undervisningslokaler til et musikstudie. Og så er der trykkeriet. Her er Yuynes Buytaliss, der er indsat i fængslet, i gang med at lave en plakat.

- Det bliver et samfund, hvor man går på arbejde og kommer hjem igen, siger han.

Halden Fængsel bliver kaldt verdens mest humane fængsel, og det er Yuynes Buytaliss glad for at være en del af. Han sidder inde for drab. Det er ikke første gang, han er i fængsel. Men det er første gang, han føler, at der er gode forhold, og at han er på rette vej.

- Jeg tror, at det er godt for en person at have faste rutiner. Hvis man er ung og ikke har rutiner, kan man ofte finde på dumme ting, siger han.

Arbejdsmiljø er altafgørende

Forholdet mellem ansat og indsat er noget af det, de fokuserer allermest på i Halden. To af de fængselsbetjente, der har været med i Halden Fængsel, lige siden det åbnede i 2010, er Erik Trebekk og Tunja Culbertson. På grund af arbejdsmiljøet tror de også, at de skal være der længe endnu.

- Jeg er altid tryg ved at komme på arbejde. Vi er et højsikkerhedsfængsel, men vi har gode rutiner. Vi skaber gode relationer med de indsatte, og det gør, at vi ved, hvem de er, siger Tunja Culbertson.

For både Tunja Culbertson og Erikk Trebekk er det vigtigt at give de indsatte en god tid i fængslet. Det er ifølge dem vejen til, at de kommer ud at leve et liv uden kriminalitet.

- Vi skal kunne samarbejde og sætte mål sammen. Vi har mange indsatte, som skal sone i mange år. Man lærer hinanden at kende – om man vil det eller ej, siger Erik Trebekk.

Vi kan altid blive bedre

Formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen mener, at man tidligere har arbejdet på samme måde som i Halden Fængsel.

- Men på grund af personalereduktioner, besparelser, omlægninger og den politiske tilgangsvinkel til Kriminalforsorgen igennem år er vi havnet, hvor vi er nu, siger han og tilføjer:

- Det er den rigtige måde, man gør det på i Norge. Vi kan også se, at vores amerikanske kollegaer tager til Norge for at lære. Hvorfor kigger vi så til USA og siger: "Har vi nogle større nøgler og døre til at smække i for de indsatte?". Vi lukker bare de samme kriminelle ind igen, hvis ikke vi gør noget.

Spørger man Nyborg Fængsels institutionschef, Henrik Marker, er det heller ikke en afvisning, da vi spørger ham, om han tror, de kan lære af Halden Fængsel.

- Jeg tror altid, vi kan lære ved at se på andre systemer, men vi går også meget op i relationsarbejde i de danske fængsler. Det er en af kerneopgaverne for vores fængselsbetjente, så det bliver også prioriteret hos os, siger han.

Han er dog skeptisk, når det kommer til, hvor realistisk det er.

- Vi har de rammer, som vi har. Også de bygningsmæssige rammer. Vi er et ældre fængsel, og der er mange faktorer, der spiller ind. Men inspiration går man aldrig galt af, siger Henrik Marker.

På trykkeriet er Yuynes Buytaliss ved at være færdig med plakaten. Han er ikke i tvivl om, at det gode miljø i fængslet har hjulpet ham. Og især forholdet til de ansatte.

- Hvis man går med noget, prøver de at hjælpe og være der for dig, siger han.

Imens plakaten bliver printet, når han lige at tilføje.

- Jeg har valgt, at jeg skal ændre mig. Det har jeg ambitioner om, og jeg har sat mig et mål.