Ekspert: Små vandværker kan ikke håndtere forurenet drikkevand

Flere fynske vandværker er ramt af forurening, og det er flere problemer end først antaget.

- Det bliver værre og værre med forureningen af vores grundvand og ikke mindst med sprøjtemidler, altså med pesticider, siger Anders Bækgaard, der er tidligere direktør i Vandcenter Syd.

Ifølge Anders Bækgaard skyldes problemerne med forurenet drikkevand uvidenhed hos de små private vandværker.

- Jeg tror, det er en kombination af uvidenhed, og at man ikke tager det alvorligt, siger Anders Bækgaard.

Konflikten om drikkevandet raser flere steder på Fyn. Lige nu på Nordfyn, hvor kommunen og det lokale, private vandværk og de lokale forbrugere diskuterer, hvad der skal gøres efter fundet af pesticidrester i grundvandet.

- Jeg bliver så ærgerlig. For der kunne have flydt rent vand derinde nu, har Peter Stentoft Klemmensen tidligere udtalt til TV 2/Fyn.

Og tidligere i Ebberup på Vestfyn, hvor lokale borgere har været bekymrede for, om vandet var giftigt eller ej.

- Man bliver utryg ved, hvad det egentlig er, der er i vores vand, når de vælger at lukke øjnene, i stedet for at undersøge det, sagde Freja Majgaard, der bor i Ebberup.

Mangler faglig kompetence

Anders Bækgaard har 40 års erfaring med drikkevand, blandt andet i Miljøstyrelsen, og som leder af Danmarks Geologiske Undersøgelser.

Han mener ikke, at de små, private vandværker kan leve op til deres opgave. Ofte ligger ansvaret hos lokale ildsjæle uden faglig kompence, mener han:

- Så har de ikke den indsigt og professionalisme, der skal til for at håndtere det billede, vi ser i dag, hvor vores grundvand ikke er så rent, som det har været.

Lad de store komme til

Anders Bækgaard opfordrer de mindste vandværker til at lukke og lade de store vandværker træde til, fordi de har større faglig ekspertise.

- Sammenlægninger af de små enheder og at arbejde flere sammen, og i nogle tilfælde er det den bedste løsning at overlade det til et af de store værker i nærheden, så de kan tage over, siger Anders Bækgaard.