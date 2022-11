Eksperter kalder fejl alvorlig og usædvanlig - men giver næppe grundlag for omvalg

- Det er en usædvanlig fejl.

Sådan lyder det fra landets førende valgforsker professor emeritus ved Aarhus Universitet Jørgen Elklit om de fejlfyldte stemmesedler i Kerteminde og Nyborg Kommune.

Her er opstillingen af kandidaterne på stemmesedlerne forkert hos 12 ud af 14 partier.

Og det har en af landets førende forskere ud i valg - og de problemer, der kan opstå i forbindelse med valghandlingen - altså aldrig oplevet før.

- Jeg kan ikke huske, at det er sket før. Nogle gange har der været fejl i forhold til et enkelt parti, men ikke hvor det rammer alle partier.

Ingen indvirkning på udfald

Han frygter dog ikke, at fejlen kan have invirkning på valgets udfald.

- De forskellige placeringer kan have en marginal betydning, men der er ingen grund til at tro, at det har nogen stor betydning hverken for Socialdemokratiet eller andre partier.



Stemmesedlens opbygning er blandt de faktorer, som professoren mener er med til at afbøde fejlens betydning.

- Med så en overskuelig stemmeseddel, er der ikke grund til at tro, at det giver grundlag for omvalg, forklarer Jørgen Elklit.

Professoren peger blandt andet på, at Socialdemokratiets otte kandidater kan overskues med en enkelt blik.

- Ingen bliver væk på stemmesedlen og forsvinder ned på næste side, forklarer professoren.

Han medgiver dog, at nogle vælgere kan blive lidt forvirrede i valgboksen, dog mener han ikke, at der er grundlag for at tro, at fejlen har ført til deciderede fejlstemmer.

Alvorlig fejl

Kommunalvalgsforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan ikke give en konkret vurdering af fejlens betydning.

Dog kalder han fejlen for "alvorlig".

Han gør det klart, at der bliver lavet fejl ved alle valg.

- For eksempel forsvinder der jævnligt stemmer, og så bliver det konkret vurderet efter hvert valg, om det kunne have haft betydning for udfaldet af valget, forklarer han.

Oftest er det dog vurderingen, at det det ikke kunne have givet et andet resultat.

- I værste fald kan det dog betyde, at valget skal gå om, siger Roger Buch.

Den konservative gruppeformand, Mai Mercado, er også ramt af fejlen på stemmesedlerne. Hun vil have undersøgt, hvordan fejlen er opstået.