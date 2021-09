En 35 år lang efterårstradition: Carl Åge bytter altid sine æbler til most

Det var med 11 poser æbler i bilen og et stort smil på læben, at pensionisten Carl Åge Quist mødte op ved Orskov Foods mandag morgen.

Han og mange andre var gået på rov i haven, efter mosteriet Orskov Foods igen i år havde inviteret fynboerne til at komme og aflevere deres haveæbler i bytte for æblemost. Et koncept mosteriet har kørt med i 83 år nu.