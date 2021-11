En million til Muhs: Det tjener byrådsmedlemmerne i Nyborg

Det skyldes, at hun foruden en formandspost i beskæftigelsesudvalget også har fire andre udvalgsposter samt et vederlag på 98.000 kroner for at sidde i kommunalbestyrelsen.

Det er ikke nogen overraskelse, at Kenneth Muhs er topscorer, men hans borgmesterløn på 1.095.915 kroner inklusive andre hverv rækker kun til en midterplacering i det fynske borgmesterfelt.

Her er Peter Rahbæk Juel topscoreren med 1.783.663 kroner i vederlag - det er dansk borgmesterrekord.

Lønforhøjelse i 2017

Det er analysefirmaet Kaas & Mulvad, der på vegne af TV 2 har indsamlet oplysninger om, hvilke hverv de nuværende kommunalpolitikere varetager – og hvad de modtager i vederlag.

Det er oplysninger om, hvad politikerne modtager af vederlag for byrådsarbejdet, men også hvad de modtager af vederlag for at passe ekstra hverv - såsom poster i det lokale varmeværk eller trafikselskab.

