Endnu en borgmester vil give lokale rockere sparket

Hells Angels skal ud af Nyborg.



I hvert fald hvis det står til byens Venstre-borgmester Kenneth Muhs.

- Jeg har det ikke godt med, at Hells Angels har et klubhus i et industrikvarter her i Nyborg, siger Kenneth Muhs til TV 2 Fyn.

Dermed er borgmesteren nu i samme båd som sin socialdemokratiske kollega i Odense. Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) meldte nemlig torsdag, at han gerne så justitsministerens fokus blive bredt ud til også at gælde rockerklubber som Hells Angels.

Onsdag meddelte justitsminister Peter Hummelgaard (S), at man vil undersøge, om der er grundlag for at forbyde specifikke kriminelle grupperinger i Danmark. Det skriver DR.

Ministerens fokus var dog først og fremmest rettet mod den hollandske rockerklub Satudarah.

Ligesom i Odense, er det dog ikke Satudarah, men Hells Angels der lige nu skaber utryghed i Nyborg ifølge Kenneth Muhs.

- Ingen er trygge, når de ser rygmærker eller kriminelle grupperinger. Derfor vil vi gerne være dem foruden, siger borgmester Kenneth Muhs.

Håber på tiltag

Hells Angels etablerede sig i et industrikvarter i Nyborg tilbage i 2015, og selvom Fyns Politi dengang meldte, at de ville gøre alt for at stresse rockerne, så er de der endnu.

- Jeg hilser selvfølgelig velkommen, at ministeren nu er ude og vil se på, om man kan lave yderligere tiltag, der rent faktisk kan hjælpe os ude i kommunerne, siger Kenneth Muhs.

Torsdag gjorde Odenses borgmester det klart, at han også gerne så justitsministeren "slibe knivene i værktøjskassen", så reglerne på området bliver skærpet til også at gælde andre rockergrupperinger, der opretter klubhuse i kommunerne.



- Vi holder hele tiden øje, men der er brug for at få skærpet reglerne på området, så vi ikke bare kommer af med Satudarah, men at vi kan få alle kriminelle grupperinger, der har klubhuse til at holde fester, holde hof og rekrutterer unge mennesker, lukket ned, sagde Odense-borgmesteren.



Minister føler sig utryg

I Odense har man formået at holde Satudarah ude, efter byrådet tilbage i oktober vedtog, at rockergruppen skulle forlade deres fynske tilholdssted i en tidligere skovbørnehave i Spedsbjerg.

Dengang var det med henvisning til planlovens paragraf 14, fordi området skal bruges til ladestandere.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) skrev i et skriftligt svar til TV 2 Fyn torsdag, at han forstår Odense-borgmesterens synspunkter.

- Når jeg ser et rygmærke i dag, føler jeg mig mere utryg, og derfor er det også vigtigt for mig, at vi lægger et maksimalt pres på bande- og rockergrupperinger. Jeg er meget åben for alle de input, som kommer fra kommunerne, og jeg gerne vil stramme skruen så meget, som vi kan, udtaler Peter Hummelgaard og fortsætter:

- Jeg tager også de forslag, som kommunerne giver, med, når jeg skal drøfte den kommende bandepakke med Folketingets partier.

Siden 2018 har Odense Kommune kommune haft et særligt tilbud til ofre, vidner og pårørende til bandekriminalitet, og her har resultaterne været så overbevisende, at de vil fortsætte indsatsen om gratis psykologhjælp.