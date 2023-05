Endnu en topchef stopper i Nyborg Kommune

Direktør for teknik- og miljøafdelingen ved Nyborg Kommune, Torben Kelm Danielsen, har sagt sit job op efter cirka ét år i stillingen.

Det blev fredag eftermiddag oplyst internt i Nyborg Kommune.

I en mail, som TV 2 Fyn har set, oplyser den nu tidligere Nyborg-direktør, at det har været udfordrende for ham at have familien boende i København og samtidig arbejde i Nyborg. Derfor vil han nu prioritere anderledes.

Torben Kelm Danielsen er den fjerde direktør, som forlader Nyborg Kommune på blot halvandet år. I december 2021 blev kommunens daværende vicekommunaldirektør fyret, fordi han havde optrådt krænkende til en julefrokost.

I august 2022 stoppede den daværende kommunaldirektør efter en stress-sygemelding, og i januar 2023 fratrådte Nyborg Kommunes udviklingsdirektør til fordel for et nyt job på Sjælland – i øvrigt efter, at hun skulle implementere anbefalingerne fra en stor kulturundersøgelse, hvor hendes ledelsesstil selv stod for skud.

Undervejs i forløbet sagde kommunens erhvervschef op, mens der er også blevet taget afsked med kommunens tidligere ældrechef.