Erik frygter coronavirus på plejehjem: - Det er ikke godt med snotklude på bordene

Coronavirus er farligst for ældre og svage mennesker, viser en rapport fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der bliver passet ekstra godt på de ældre på landets plejehjem.

- Jeg er bange for, at de ældre herovre skal få virussen, siger Erik Rasmussen, der bor på Plejecenter Egevang i Ullerslev.

Plejecentret i Nyborg Kommune har som mange andre stillet ekstra meget håndsprit frem, så beboere, personale og besøgende kan mindske risikoen for, at smitten spreder sig.

Besøgende mødes af stopskilt

Sundhedsstyrelsen har siden tirsdag rådet folk, der har rejst i eksempelvis Kina, Norditalien eller andre steder, hvor coronavirussen har spredt sig mest, til at holde sig væk fra sygehuse og plejehjem de første 14 dage efter hjemkomsten.

På Plejecenter Egevang i Ullerslev følger man Sundhedsstyrelsens anbefalinger med et stopskilt ved indgangen.

- Besøgende på plejecentrene bliver mødt med en plakat om, at vi beder dem om ikke at komme ind, hvis de har været i risikoområder inden for de seneste 14 dage, siger Birgitte Toft, der er områdeleder i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Nyborg Kommune.

- Stopskiltet indikerer, at her bør du lige bremse op og læse, og så har vi sat håndsprit inden for døren, tilføjer centerleder Rikke Berg Petersen på Egevang, hvor beboerne har fået gode råd med på vejen til at undgå smitte.

Dårlig idé med klude på bordene

Det glæder Erik Rasmussen, der frygter, at han eller andre på plejehjemmet ikke ville kunne klare at blive smittet med coronavirus.

- Hvis vi får det, er det ikke sikkert, vi kan stå igennem med det, siger Erik Rasmussen.

- Jeg er bange for at få smitten. Derfor passer jeg på, og ligesom de andre sørger jeg for at holde mig ren og desinficere mig. At pudse næse og så lægge alle kludene på bordene, er heller ikke godt, forklarer plejecenterbeboeren.

Statens Serum Institut: Alvorlig sygdom for ældre

Dødsraten for personer over 80 år er ifølge WHO på 21,9 procent i Kina. Det er endnu for tidligt at sige, hvordan en tilsvarende dødsrate ser ud i Europa.

Statens Serum Institut følger nøje udviklingen i spredningen af coronavirus.

Steen Ethelberg, der er afsnitleder på Statens Serum Institut, mener, det er klogt af plejehjemmene at passe ekstra godt på de ældre i disse tider.

- Det er en sygdom, der især er alvorlig for ældre mennesker og folk med anden alvorlig sygdom i forvejen, og derfor vil det naturligvis give mening at prøve at beskytte de mennesker på plejecentre og hospitaler, siger Steen Ethelberg.

Så mange er blevet smittet i Danmark

Yderligere fem personer er i løbet af torsdagen blevet testet positiv for covid-19 i Danmark.

Dermed er antallet af smittede danskere på 20. Samtidig er 286 danskere i karantæne - en stigning på 74 i forhold til torsdag morgen. Den første dansker, der blev smittet, Jakob Tage Ramlyng, er torsdag aften blev meldt rask.

Flere af de smittede er blevet testet positiv efter rejser til Norditalien, som er det område i Europa, hvor coronavirussen på nuværende tidspunkt er mest udbredt.