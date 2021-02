For et år siden tog det Brian 16 minutter at gå 600 meter - nu overvejer han et halvmaraton

For et år siden kunne en gåtur i sneen virke som en umulighed for den 51-årige diabetespatient Brian Christensen fra Ørbæk, men det er det ikke længere.

Læs også 20-årige Frederikke lever med diabetes: - Mange tror, at det kun er en fysisk sygdom

- 27. maj sidste år gik jeg min første tur. 600 meter. Det tog 16 minutter - med to pauser. For to uger siden gik jeg 15 kilometer - uden rollator og uden pauser, siger Brian Christensen.

Brian Christensen har haft type 2-diabetes i mere end ti år. Sygdommen har dog ikke fået den nødvendige opmærksomhed, da han også har døjet med alvorlige rygsmerter og andre problemer.

- Jeg havde opgivet livet. Når man spekulerer på sin egen begravelse, og hvordan den skal foregå, har man det ikke godt mere, fortæller han.

Jeg havde opgivet livet. Når man spekulerer på sin egen begravelse, og hvordan den skal foregå, har man det ikke godt mere Brian Christensen, diabetespatient

Fokus på motion og diæt

Derfor blev han en del af et toårigt projekt med diabetespatienter i Nyborg Kommune, som har haft succes med at øge livskvaliteten for en række patienter.

Projektet har været støttet med 1,9 millioner kroner af Sundhedsstyrelsen, og i den forbindelse har fysioterapeuter, diætister og sygeplejersker lavet en målrettet indsats rettet mod blandt andre misbrugere, kronikere og andre borgere, som har haft svært ved at håndtere deres diabetes.

03:16 Se tv-indslaget. Video: Alexander Aagaard Luk video

Ved at skabe fokus på diæt, motion og lægekontrol har diabetikerne fået bedre styr på langtidsblodsukkeret.

- Vi har at gøre med en gruppe borgere, som vi ved ikke er særlig god til af forskellige årsager at have kontakt med sygehusvæsenet og derfor ikke altid får den rigtige behandling. Når de ikke gør det, bliver deres diabetes dårligere reguleret, så deres overlevelse bliver dårligere, siger Michael Røder, der er klinikleder på Steno Diabetes Center på Odense Universitetshospital.

Vi har at gøre med en gruppe borgere, som vi ved ikke er særlig god til af forskellige årsager at have kontakt med sygehusvæsenet og derfor ikke altid får den rigtige behandling Michael Røder, overlæge

Overvejer halvmaraton

Han håber, at de gode resultater og erfaringer fra diabetes-projektet vil blive brugt som inspiration til gøre livet bedre for andre sygdomsramte i fremtiden.

- Projektet er lavet specifikt til diabetespatienter, men det gælder i princippet også andre borgere med kroniske sygdomme, hvor det at blive fastholdt og kunne agere i sundhedsvæsenet også betyder en bedre prognose for andre, siger Michael Røder.

Læs også Coronavirus: Har diabetikere større risiko for smitte?

Brian Christensen glæder sig over, at hans fysik nu kan holde til at gå lange tur med konen. Næste mål er at gå et halvmaraton.