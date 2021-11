Etniske danskere er underrepræsenterede i byrådene – Rameesh T. Sambanther bryder statistikken

Personer med ikke vestlig herkomst er med andre ord stærkt underrepræsenteret, og Rameesh T. Sambanther tror, at det skyldes forståelsen af den danske kultur.

- En vigtig pointe er, at man skal forstå den danske kultur. Jeg blev hjernevasket med dansk kultur hos Dansk Metal, siger jeg altid. Man lærer, hvad man står inde for, og hvad man ikke står inde for, siger Rameesh T. Sambanther og fortsætter:

- Man vil heller spille med i stedet for at stå ude i siden og kigge på. Det var det, der fik mig til at stille op første gang.



Politik ligger i generne

Rameesh T. Sambanther stillede op første gang i 2013.

- Heldigvis er jeg blevet valgt ind ved de seneste to kommunalvalg. Nu prøver jeg igen med fornyet kræfter, siger Rameesh T. Sambanther og forklarer, hvor lysten til politik stammer fra:

- Jeg værner om den danske model. Og jeg vil gerne værne om den danske model igennem min politik. Og så tror jeg, at jeg har det i generne. Min far var meget interesseret i politik og hjalp en masse, der havde brug for hjælp.