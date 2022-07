Fængslende kunst: Indsatte hylder Tour de France bag murene

Bag murene i Nyborg Fængsel venter man i øjeblikket i spænding over, om godt en uges arbejde får lov til at imponere alverdens seere af Tour de France.

For når Tour de France kommer forbi Nyborg den 2. juli, gemmer Nyborg Fængsel på en hyldest til verdens største cykelløb.

Her har 25 indsatte sammen med deres faglærer Asim Hussain og hans bror Amir Hussain, der er kunstner, kreeret en cykel på 30 gange 40 meter.

Asim Hussain arbejder i Nyborg Fængsel som malerfaglærer. Han skal sammen med blandt andre de ansatte, der er i gang med et EUD-grundforløb som bygningsmalere, udføre kunstværket af cyklen i kridt på fængslets boldbane.

- Vi vil gerne vise, at Nyborg Fængsel også er en del af Nyborg, og at vi står for noget positivt og kreativt. Det er noget, vi bruger meget energi på. Vi underviser i forvejen i malerfaget, og kunsten får mulighed for at sprede sig ud i anledning af Tour de France, siger faglærer Asim Hussain.



Udover skolens indsatte har også fængslets have- og kokkehold arbejdet på projektet.

Kunstværk set fra helikopter

Nu håber brødrene og ikke mindst fængslets indsatte selvfølgelig på, at Tour-helikopterne får øje på kunstværket, eftersom at værket er svært at få fysisk adgang til.

- Jeg synes, det ser rigtig flot ud, når vi ser det oppe fra fængslets tårn. De indsatte ved, at Tour de France er kæmpestort. De har taget det til sig og synes, det er helt sjovt, siger Asim Hussain.

Han lover desuden, at kunstværket også får lov til at overleve, når tour-feltet krydser Storebæltsbroen og kører i mål i Nyborg til 2. etape af Tour de France lørdag.

- Vi regner med, at der vil blive mulighed for at se kunstværket i hvert fald de næste 14 dage, siger han.

Som det fremgår af billedet, skal kunstværket forestille en person i gul- og sortstribet tøj på vej til at hoppe på en cykel.