Familie har kæmpet med systemet i ni år: Nu lægger politiker op til sanktion

Og videre:

- Finder ministeren det rimeligt, at borgere skal kæmpe snart ni år for hjemmetræning til deres handicappede barn, og mener ministeren, at der snart bør iværksættes konsekvenser over for kommunalbestyrelsen i Nyborg Kommune, når de nu igen bryder tidligere indgået aftale om, at ekstern jurist rydder op i de otte års sager, og træffer de nødvendige afgørelser, sådan som Ankestyrelsen har truffet afgørelse om hele 10 gange?

Endelig lægges der op til, at Nyborg Kommune sanktioneres.

- Mener ministeren, at sager som Charlottes er et tydeligt eksempel på, at der mangler konsekvenser for kommuners gentagne lovbrud og svigt, og kan ministeren give Chalotte ret i, at borgernes retssikkerhed langt fra overholdes her?, lyder spørgsmålet.

Sophie Hæstorp Andersen har endnu ikke svaret på spørgsmålene.