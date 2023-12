Fare for nedstyrtning af istapper: Rådhus afspærret

En del af Nyborg Rådhus er mandag ved 13-tiden afspærret, mens Beredskab Fyn arbejder på stedet.

Selvom det ser dramatisk ud, er det forebyggende arbejde brandvæsenet har gang i på Rådhuset, oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holck.

- Der er nogle store istapper, som man er bekymret for kan styrte ned. Derfor er det blevet en opgave for beredskabet at fjerne dem før det sker, fortæller vagtchefen.

Når istapperne er fjernet, og der derfor ikke længere er fare på færde, vil afspærringen blive fjernet igen.