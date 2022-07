Farligt affald gav mindre overskud for stor fynsk virksomhed

Salg af aktier i et datterselskab til Fortum lunede også på indtægtssiden, men der er også brug for indtægterne fremgår det af regnskabet.

De kommende år forventer Fortum at skulle bruge 100 millioner kroner for at leve op til lovmæssige brandkrav på anlægget i Nyborg.

Som tidligere nævnt kan virksomheden også se frem til en række usikkerhedsmomenter i forbindelse med de nye grønne afgifter.