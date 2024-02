Fejl på fejl i årevis: Nyborg lægger sig fladt ned i redegørelse

- Det har været en lang se kamp i 7-8 år, der blandt andet har betydet, at vi har brugt rigtig mange kræfter f.eks. ved, at vi først får at vide, at tingene ikke kan lade sig gøre, men så selv finder ud af, at det ikke passer. Heldigvis er vi stædige her i familien, siger Kenneth Juhl Markvarsen.

Han glæder sig over, at kommunen selv har sat fingeren på de ømme punkter i den sag, som ministeren har bedt kommunen om at kommentere.

Men han frygter også, at kommunen nu fastlægger alt for lange sagsbehandlingsfrister for at leve op til de frister, man står til ansvar for overfor Ankestyrelsen.

Kenneth Juhl Markvarsen har været med til at stifte en Facebook-gruppe, der hedder Svigtet i Nyborg, hvor familierne støtter hinanden og udveksler erfaringer og holder politikerne til ilden.

- Det er vigtigt, at nu hvor alle skeletterne kommer frem, at vi som familier med børn med særlige behov, står sammen for at vi kan blive hørt, set og inddraget i nogle af de beslutninger, der skal tages fremadrettet, siger han til TV 2 Fyn.