Fem år i træk er udgifterne løbet løbsk på ét særligt område i kritiseret kommune - og de er ikke alene

Ifølge ham er der ikke mulighed for lokalt at styre udgifterne, fordi tilbuddene skal gives til dem, der har krav på det.

- Borgerne har krav på hjælp. Vi kan derfor ikke styre udgifterne, fordi hjælpen skal gives. Selvom det stiger voldsomt, har vi sikret indeværende år ved at bruge færre penge andre steder, så vi ikke går i minus. Det arbejder vi også på til næste år. Vi har et generelt modhold på at starte nye tiltag og ansætter ikke flere medarbejdere, så vi ikke går i minus.



- Problemet bliver negligeret

Alle danske kommuner er ramt af problemet, fortæller Ulrik Wilbek (V), der er formand for Socialudvalget i Kommunernes Landsforening (KL) og borgmester i Viborg Kommune.

- Det er uholdbart, fordi det udhuler almen-området, for eksempel skoler, kultur og ældre. Det resulterer i ringere service i kommunerne for borgerne. Problemet er landsdækkende. Der er ikke én kommune, der kan sige sig fri fra at være ramt af det her, siger Ulrik Wilbek.