Fibernet på vej til 8.500 husstande

Energi Fyn og Nyborgnet har indgået en aftale om, at Energi Fyn fra 1. april 2023 skal stille fibernet til rådighed for medlemmerne. Aftalen betyder, at 8.500 husstande i Nyborg og opland får mulighed for at bruge Energi Fyns åbne fibernet.

Aftalen blev indgået efter en afstemning ved Nyborgnets generalforsamling onsdag aften.

På generalforsamlingen skulle medlemmerne stemme om, hvilken udbyder der skulle laves aftale med. Valget stod mellem TDC Net og Energi Fyn Bredbånd.

Godt 74 procent af de stemmeberettigede stemte for en aftale med Energi Fyn.

- Vi er virkelig glade for indholdet af aftalen og det klare resultat af afstemningen. Det betyder, at vi snart kan tilbyde vores nuværende og kommende medlemmer et større udvalg af udbydere via fibernettet, siger John Sørensen, formand for Nyborgnet i en pressemeddelelse.

- Vi ser aftalen med Energi Fyn som en løftestang til udvikling af foreningens virke og et godt supplement til vores eksisterende coax-net, som selvfølgelig fortsætter som hidtil. Vi kan nu udvide vores dækningsområde med flere husstande og desuden bidrage til bedre rammer for bosætning og virksomheder i området, siger John Sørensen.

Nyborgnet er den 12. antenneforening, som Energi Fyn indgår aftale med om levering af fibernet.

- Det er med til at bekræfte, at Energi Fyn og antenneforeningerne i samarbejde kan give de bedste betingelser for digitale fremtidsmuligheder i lokalområderne på Fyn. Fibernet giver gode betingelser for udvikling, bosætning og erhvervsudvikling, siger Vicki Domar Rossen, salgschef hos Energi Fyn.

Arbejdet med fibernettet i Nyborg går i gang i begyndelsen af 2021.