Filmproduktion søger 'brunt' hus i Nyborg - kender du det perfekte sted?

Filmen skal optages på Fyn, da der er søgt støtte fra Filmfyn. Mads Kruse vil derfor gerne høre fra beboere i Nyborg Kommune, der bor i en villa, der kan opfylde kravene.



Skal lejes ud i fem uger

For udover de store rum skal huset rumme en kælder eller et bryggers, ligge i et tæt boligområde og gerne med en stor have.

Og så kræver det selvfølgelig, at man er indstillet på at finde et andet sted at være i de fem uger som selskabet regner med at filme i i foråret, fortæller Mads Kruse.

- Man vil blive betalt for leje af huset, der ikke bare er et symbolsk beløb, men man skal også gøre det, fordi man synes det er spændende og sjovt, at der skal laves en film i ens hus, siger han.