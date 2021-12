Flere betjente på vej til Nyborg Fængsel

Det er især en bestemt type indsatte, der skal sendes til Kosovo.

- Det er udvisningdømte, og dem har vi mange siddende af i Nyborg, siger Ina Eliasen.

Fængselsforbundet roser aftale

Derudover skal der gøres en ekstra indsats for at fastholde fængselsbetjente i jobbet.

- Vi får etableret et psykologkorps, som skal hjælpe med at forebygge, at de ansatte bliver syge og nedslidte, siger Ina Eliasen.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, mener, at aftalen løfter arbejdsvilkårene for forbundets medlemmer væsentligt.

- Det her er et rigtigt godt fundament for at bringe Kriminalforsorgen på fode igen. Fængselsforbundet vil gerne kvittere til aftaleparterne. Det er positivt, at de med denne aftale tager ansvar for den situation, som Kriminalforsorgen står i, siger Bo Yde Sørensen.