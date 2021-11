Flere partier vil gøre det nemmere at komme på plejehjem

Mens Socialdemokratiet og Vi Lokale Demokrater slår til lyd for en lempelse, er man i Venstre åbne for at kigge på standarderne.

Jacob Nilsson, der sidder i Ældreudvalget for Venstre, er dog mere skeptisk over for, at kommunen er for striks, når der bliver visiteret til plejehjemsplads.

- Nu har jeg siddet i Ældreudvalget i otte år, og jeg har ikke en eneste gang fået en henvendelse fra en ulykkelig pårørende, der ikke kan få sin mor på plejehjem. Vi skal også prøve at finde ud af noget, der passer til virkeligheden, siger han.

En analyse, der blev færdig i sommer, viser, at kommunen har plejepladser nok frem til 2027. Det bygger dog på flere forskellige forudsætninger. Blandt andet, at op mod 80 procent af pladserne på det friplejehjem i Strandhøjen, der skal stå færdigt næste år, kan indtages af kommunens egne borgere.

Løst eller KVast

Den store spørgsmål politikerne imellem er altså, om den lave dækningsgrad er udtryk for, at for få kommer på plejehjem, eller om folk bare gør brug af muligheden for at blive i eget hjem.

Fordi problematikken igennem længere tid har fyldt i Nyborg Kommune, var tre politikere fra kommunalbestyrelsen og en kandidat inviteret med i TV 2 Fyns Løst eller KVast.

Der var tale om Sonja Marie Jensen (A), Carsten Kudsk (Vi Lokale Demokrater), Jacob Nilsson (V) og Emilie Haaning, der er kandidat for Radikale Venstre.

I toppen af artiklen kan man se, hvordan det gik.

Man kan se flere afsnit på tv2fyn.dk/kvast.