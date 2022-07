Flertallet af danskerne vil have flere store sportsbegivenheder

I starten af juli lagde Danmark asfalt til de første tre etaper af årets Tour de France.

Står det til danskerne, så mener et flertal, at der skal gøres mere for at lokke lignende store sportsbegivenheder til landet.

Det viser en undersøgelse, som Norstat har lavet for Dansk Erhverv.

I undersøgelsen svarer 58 procent, at de ønsker, at der bliver gjort mere for at tiltrække flere store sportsbegivenheder til Danmark.

Samtidig ønsker 23 procent, at der ikke gøres mere, mens 19 procent ikke har tilkendegivet en holdning til spørgsmålet.

I Dansk Erhverv kan administrerende direktør Brian Mikkelsen godt forstå, hvorfor så mange i den danske befolkning gerne ser flere sportsbegivenheder i Danmark som eksempelvis dette års Tour de France eller sidste års europamesterskab i fodbold.

- Der er en kæmpe interesse blandt danskerne for at lokke store begivenheder til Danmark, fordi det markedsfører Danmark som et fantastisk land at være turist i.

- Det markedsfører også Danmark som et spændende land at leve i, og det markedsfører vores danske produkter. Så det er faktisk win-win-win, at vi har store begivenheder i Danmark, siger Brian Mikkelsen.

I undersøgelsen er der også blevet spurgt til nogle forskellige meninger om, hvad det betyder at afholde store sportsbegivenheder i Danmark.

82 procent svarer, at det markedsfører Danmark i udlandet, og 81 procent svarer, at det placerer Danmark på idrættens verdenskort.

Til gengæld er der 54 procent, der mener, at det er alle pengene værd for Danmark. Svaret kan tolkes som, at langtfra alle mener, det økonomisk kan svare sig for Danmark at afholde eksempelvis Tour de France.

Direktøren fra Dansk Erhverv er en af dem, der mener, at det er det hele værd. Han er eksempelvis sikker på, at Danmark på sigt kommer til at tjene penge på at have været vært for Tour de France.

- Man skal ikke undervurdere, at mange, mange millioner mennesker i verden har set Tour de France. De har undervejs set fantastisk flotte billeder inde fra København og fantastisk flotte billeder hen over Sjælland, Storebæltsbroen, Fyn og Jylland.

- Det ligger i sjælen hos de mennesker, der ser det, samtidig med at der så er flere, der har lyst til at komme til Danmark, og også forbinder danske produkter med noget positivt, når vi sælger dem i udlandet.

- Så det er en god investering at have store sportsbegivenheder i Danmark, siger Brian Mikkelsen.