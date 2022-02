Før torsdagens slotsdebat: Ny museumslov skal ikke tilgodese slotsprojekt

Slotsprojektet i Nyborg er gået i stå, efter at først Miljø- og Fødevareklagenævnet trak stikket for fortsat byggeri på Slotsholmen, hvorefter A. P. Møller Fonden meddelte, at man tilbageholder de sidste 60 millioner kroner af støtten på over 100 millioner kroner, indtil der er mere klarhed over projektet.

I eftermiddag mødes tilhængere og modstandere på Bastionen i Nyborg til en debat arrangeret af TV 2 Fyn Event.