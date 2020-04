Først på Fyn: Nyborg åbner for udendørsbesøg på plejehjem lørdag

Nyborg Kommune åbner nu som den første fynske kommune for besøg på udendørsarealer på sociale bosteder, plejecentre og aflastningspladser.

Meldingen kommer efter et møde i Ældreudvalget fredag formiddag.

Åbningen gælder fra lørdag dog med visse restriktioner.

Baggrunden for den ændrede praksis er en ny melding fra Sundhedsstyrelsen, der allerede den 3. april fik at vide af Styrelsen for Patientsikkerhed, at der kunne gives tilladelse i kommunerne efter en nøjere vurdering af de sundhedsmæssige forhold.

Sundhedsstyrelsen har erkendt, at man hidtil har tolket retningslinjerne for restriktivt.

Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Socialafdelingen i Nyborg Kommune har nu udarbejdet nogle ens principper og forholdsregler for, hvordan besøg på plejecentre og aflastningspladser samt på sociale bosteder kan håndteres, så det er sundhedsfagligt forsvarligt.

Det sker for at reducere risikoen for smittespredning samt sikrer beboernes og medarbejdernes trivsel og tryghed.

På grund af institutionernes forskellige fysiske rammer for besøg, herunder etagebyggeri eller udearealer, skal lederne sikre tilpasning efter stedets fysiske forhold.

Institutionen skal desuden foretage en individuel vurdering af om beboeren er i stand til at forstå og efterleve de restriktioner, som situationen påkalder sig for at undgå unødig smittespredning.

Fællestillidsrepræsentant Lone Smidt i Nyborg Kommune er hørt i sagen om genåbning.

På baggrund af de forventeligt mange besøg i weekenden sættes der ekstra personale på i dagvagten i weekenden 25.-26. april.