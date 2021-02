For første gang i otte år: Nu må du stå på skøjter på voldgraven

Så kan nyborgenserne godt finde skøjterne frem. Kommunen har lørdag åbnet for muligheden for at stå på skøjter på Kamgraven ved Nyborg Slot.

Det fortæller Bettina Fisker, der er driftsleder ved Vej, Park og Natur i Nyborg Kommune.

- Isen er lørdag målt til ikke under 14 centimeter på Kamgraven, og den er sikker, når den er 13 centimeter tyk, siger Bettina Fisker.

Hun fortæller, at de har målt gennem hele den her uge, og at Kamgraven indtil videre er det eneste sted i Nyborg Kommune, hvor isen er tyk nok til, at det kan tillades at stå på skøjter.

Samtidig understreger hun, at coronarestriktionerne også gælder på og ved skøjtesøerne.

- Vi er lidt bange for, om det bliver et samlingspunkt, så vi har sat skilte op med påmindelser om forsamlingsforbuddet på fem personer, og om at mange små grupper hurtigt bliver til en stor, siger Bettina Fisker.

Husk corona-reglerne

Åbningen af skøjtesøen har været drøftet i kommunens corona-krisestab, og konklusionen blev, at det er forsvarligt at åbne for skøjteløb på Kamgraven.

- Nyborgenserne er rigtig gode til at vise samfundssind, holde afstand og så videre. Og vi har også set, at de er gode til at sprede sig på kælkebakkerne. Nu håber vi på det samme på skøjtebanen, men vi er meget opmærksomme på det, siger Bettina Fisker.

Hun opfordrer de skøjtende gæster til at være opmærksomme på, om det er forsvarligt i forhold til antallet af mennesker, der er samlet på det givne område.

- Ellers hold jer væk og prøv igen senere. Og hvis der ikke er så mange, og man kan holde afstand, så tag en frisk tur på skøjterne, lyder det fra Bettina Fisker.

Ifølge hende var det sidst muligt at stå på skøjter på voldgraven i 2013. Denne gang er det som udgangspunkt kun muligt at stå på skøjter i et afgrænset område.

- I Kamgraven for enden af Glacisstien kan vi stå inde for isens tykkelse. Vi måler den dagligt nu, og det fortsætter vi med, siger Bettina Fisker.