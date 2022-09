Første mikrometeoritter i Danmark er fundet på fynsk tag

En forsker har for første gang fundet mikrometeoritter i Danmark.

Det skriver Videnskab.dk mandag.

Mikrometeoritter er kosmiske støvkorn, som er faldet ned på vores planet. De kan findes en lang række steder.

Det første fund i Danmark blev gjort et noget overraskende sted: nemlig på taget af SuperBrugsen i den fynske by Ørbæk.

Det oplyser manden bag fundet, den norske forsker Jon Larsen, til videnskabsmediet.

- Mikrometeoritterne er fantastisk smukke, og selv om de er små, kan de være med til at besvare nogle af de helt store spørgsmål om vores solsystem og vores egen planet, siger Jon Larsen til Videnskab.dk.

Først i senere år er det blevet muligt at finde mikrometeoritter, som er mindre end bredden af et hår, i byområder.

Netop på det felt har Jon Larsen, der er gæsteforsker ved Universitetet i Oslo og leder af mikrometeorit-projektet "Project Stardust", spillet en vigtig rolle.

Da Jon Larsen i august i år var til bryllup i en naboby til Ørbæk og havde et par dages ferie i området, så han sit snit til at finde mikrometeoritter.

- Jeg lagde mærke til, at der var en trappe op til taget af SuperBrugsen i Ørbæk. Normalt rejser jeg rundt med stiger i min bil, så jeg kan komme op på hustage og hente støvprøver, siger han til Videnskab.dk.

- Jeg vidste, at ingen havde fundet mikrometeoritter i Danmark før. Så jeg tænkte, "nu er det muligt", og greb chancen.

De nye fund er ikke publiceret i et tidsskrift og dermed ikke gennemtjekket af andre forskere.

Men meteoritforskere bekræfter over for Videnskab.dk, at fundet efter alt at dømme er støv fra rummet.

- Det er helt tydeligt og meget sikkert, at der er tale om mikrometeoritter. Deres udseende er ikke noget, vi ser på materiale fra Jorden, siger mikrometeoritforskeren Matthew Genge fra Imperial College London til mediet.

Jon Larsen er i øvrigt en anerkendt jazzmusiker. Han har i flere år viet sit arbejdsliv til at undersøge mikrometeoritter og formidle historien om dem.

Håbet er, at mikrometeoritter blandt andet kan hjælpe med at give svar på en omdiskuteret teori om livet på Jorden.

Teorien lyder, at vandet på Jorden og en række af livets byggesten kan være rejst hertil med kometer eller asteroider tidligt i planetens historie.