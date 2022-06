Første parket på Hjejlevej: Rytterne ræser lige forbi Anne Lise, Emilie og Henrik

- Tilskuerne på Hjejlevej vil se ryttere, der sætter livet på spil for at nå først op til det sidste sving. De kommer altså mod svinget med op mod 60 kilometer i timen for at være de første, der kommer igennem. De første 15 er dem, der har en reel chance for at vinde etapen, forklarer Frederik Zeuner.

Der skal lidt til at imponere

Beboerne i første parket til det sprint er ikke sådan at slå ud af kurs, selv om de glæder sig over den fremtrædende position, de får, i de minutter, hvor potentielt 3,5 milliarder tv-seere og 20.000 tilskuere følger rytterne på den ellers så rolige villavej i Nyborg.

- Så kommer Hjejlevej på verdenskortet. Det er kun en gang, man oplever det, siger Anne Lise Reinsfelt.

- Dem, der kommer forbi og ser vores smukke kvarter, skal være så velkomne. Her er fantastisk, og touren er lidt kolorit på det. Det er også fantastisk, at vi ikke selv skal køre så langt for at se det. Vi sætter pris på, at det sker her, og vi sætter pris på den nye asfalt, siger Henrik Haaen.

- Så mangler vi bare at få det på cykelstien også, føjer Anne Lise Reinsfelt til.

Det er ikke kun de skarpe sving, men også vinden der kan ende med at trille rytterne, inden de suser over målstregen på Storebæltsvej.