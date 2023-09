For andet år i træk: S og SF ude af budgetforhandlinger

Socialdemokratiet og SF er ude af årets budgetforhandling, lyder en fælles udmelding fra de to partier i Nyborg Kommune.

Det er andet år i træk, at partierne trækker sig fra de kommunale budgetforhandlinger, for i stedet at udarbejde et alternativt forslag til budgettet.

Partierne langer ud efter, at der skal spares millioner på velfærd i Nyborg, mens der i stedet skal bruges penge på events, turisme og byggeri. Desuden langer partierne ud efter kommunens største parti, Venstre, som ifølge dem ikke vil imødekomme at spare penge på nybyggeri til fordel for velfærden.

“Socialdemokratiet var imod at hæve pengene til byggeri i sidste års budget, hvorfor vi stod udenfor der. Der har ikke været nogen form for imødekommenhed på vores ønsker i år og derfor vil vi ikke lægge stemmer til budgettet. Vi har sagt tydeligt, at der er behov for at skrue ned for events og nybyggeri når vi står i en så stram velfærdsøkonomi. For os er det afgørende at der er styr på velfærden inden vi fester,” skriver Sonja Marie Jensen (S) på Facebook.