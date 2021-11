For lidt i erstatning: Fynsk minkavler sagsøger staten

Så tilbage på Østfyn er der nu bare at afvente retssagen.



- Jeg håber, vi får lidt mere tempo på det her, og at vi får en fair behandling. At de behandler minkavlerne fair, siger Jens Jensen.

Hårdt ramt i Jylland

Jens Jensen er en af meget få fynske minkavlere, som er med i søgsmålet.

Det skyldes, at langt de fleste fynske minkavlere havde lov og mulighed for at pelse og sælge deres skind.

Langt værre står det til hos minkavlerne i Jylland.

Når der opstod smitte på en minkfarm, blev alle minkfarme i en radius af 7,8 kilometer pålagt at slå alle mink ned og destruere dem. Mange jyske minkfarme blev ramt af de såkaldte aflivningszoner. Det gjorde ingen på Fyn.

Når Jens Jensen er med i søgsmålet, skyldes det, at han havde en særlig sort-farve mink, som først bliver pelsmodne sent på sæsonen. Så de nåede ikke at blive klar, inden aflivningen.

Derfor får Jens Jensen altså erstatning for de mink. Indtil videre bare ikke så meget, som han ønsker sig.