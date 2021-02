Forældre jubler: - Det har været stressende og megahårdt

De yngste skoleelever er mandag morgen tilbage i skole som det første led i genåbningen af Danmark, der har været lukket ned siden midten af december.

I Nyborg var der lettelse og glæde blandt forældrene, der kan sende elever fra børnehaveklassen og op til 4. klasse i skole igen i stedet for at have onlineundervisning derhjemme.

- Det betyder alverden, siger Michelle Alkærsig, der har to børn i de yngste klasser.

Genåbning af de yngste klasser Eleverne må kun være sammen med deres egen klasse i timerne og frikvartererne.

Der er ingen afstandskrav i klassen. Børnene må kramme og lege, men ikke være sammen med eleverne fra andre klasser - heller ikke på fællesarealer eller i frikvarterne.

Lærerne skal kun gå til undervisning og ikke holde fysiske møder.

Der bliver indført krav om mundbind for forældre og andre besøgende i daginstitutioner, skoler og i sfo'en. Hvis forældrene ikke bærer mundbind, skal de aflevere udenfor.

Myndighederne arbejder på en coronatestmodel for lærere og pædagoger.

Skole og job

Det har været udfordrende med to børn derhjemme, mens hun og hendes mand ligeledes har arbejdet hjemmefra.

- 0. klasse er hjemmeskole på fuld tid, samtidig med at vi også skal passe 37 timers arbejde, hvor vi begge sidder hjemme. Det har været megahårdt, siger Michelle Alkærsig.

- Man føler sig hverken tilstrækkelig som forælder eller som medarbejder, forklarer hun.

Stressende morgener

Også Jesper Maagaard Beiglböck og hans familie har været presset på hjemmefronten under nedlukningen, så det er en lettelse, at skolerne genåbner for de yngste elever.

- Det er dejligt, for både min kone og jeg har arbejdet, så det har været lidt stressende om morgenen med at få dem sat i gang og så videre på arbejdet, siger Jesper Maagaard Beiglböck.

Med genåbningen er der risiko for, at smittetallet vil stige. Antallet af smittede har været faldende i de seneste uger, men de forældre, som TV 2 Fyn talte med mandag morgen, mener stadig, det er det rigtige at sende børnene i skole igen.

- Jeg er ikke bange overhovedet. Jeg er sikker på, at skolen har styr på håndvask og hygiejne, siger Jesper Maagaard Beiglböck.

Ses med vennerne i skolen

Børnene glæder sig mest til at se skolekammeraterne igen. Per Gylling fortæller, at hans datter stort set ikke har set andre end familien under nedlukningen af Danmark.

- Det har været hårdt for hende at være hjemme uden at kunne se nogen - andet end mor, far og storebror, siger Per Gylling, der har været tilfreds med elevernes hjemmeundervisning.

- Det har til tider været lidt hårdt, at far har skullet lege skolechef, men ellers har det været fint. Det er gået rimelig godt, fortæller han.

Kramme og lege - men kun med klassekammeraterne

Også Louise Jensen, der er mor til Freja i 1. klasse, har haft et godt indtryk af den coronavenlige fjernundervisning.

- Vi har været hjemme i så mange uger nu. Fjernundervisningen går egentlig fint nok, men når vi har flere børn hjemme, så mister de selvfølgelig lidt i hverdagen og kontakten til venner, siger Louise Jensen.

Når eleverne vender tilbage i skole, må de gerne kramme og lege, men de må ikke være sammen med elever fra andre klasser. Det er endnu uvist, hvornår de ældste skoleelever må vende tilbage til landets skoler.