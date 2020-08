Forsvaret og beredskabet på vandet: Olieudslip i Nyborg Fjord

Et olieudslip bredte sig lørdag morgen ud i Nyborg Fjord. Udslippet, der i omfang målte omkring 50 gange 100 meter, blev opdaget af virksomheden Koppers, der leverer olie- og tjæreprodukter til industrien.

Lørdag morgen havde de et skib liggende ved kajen på Avernakke, hvor det fik tanket tjærebeg. Da skibet lagde fra kaj, så Koppers-folkene på kajen, at der lå noget olie i vandet. De tog derfor kontakt til beredskabet.

- Det var ikke store klatter af olie, der lå og flød rundt, det var oliefilm i overfladen. Men når vi observerer sådan noget, kontakter vi beredskabet, så de kan få det samlet ind igen, siger Dorte Sørensen, der er miljø- og sikkerhedschef hos Koppers.

Vi havde en oliefilm på et areal på godt 50 gange 100 meter, hvor man kunne skimte den her blå-røde film hen over overfladen. Det er super svært at gøre noget ved Jesper Rossen, indsatsleder, Beredskab Fyn

Hun fortæller, at deres efterfølgende undersøgelse af hændelsen viser, at udslippet ikke kom fra dem.

- Vi har ikke noget spild fra kajen og ned i vandet. Vores bedste bud er, at det kommer fra det skib, der lå til, men skibet mener ikke, at det er kommet fra dem. Det er ikke et spild, der er kommet fra vores systemer og anlæg eller fra molen. Så vi formoder, at det er fra skibet, siger Dorte Sørensen.

Koppers tilkaldte Beredskab Fyn, der hurtigt fik placeret en lang række flydespærrer rundt om udslippet, som de så efterfølgende kunne samle sammen og suge op. Det forklarer Jesper Rossen, der er indsatsleder hos Beredskab Fyn og stod i spidsen for det besværlige arbejde.

- Vi havde en oliefilm på et areal på godt 50 gange 100 meter, hvor man kunne skimte den her blå-røde film hen over overfladen. Det er super svært at gøre noget ved, siger Jesper Rossen.

Assistance fra Forsvaret

Når der sker et olieudslip tæt på kysten, er det de lokale beredskaber, der har opgaven. Sker det længere væk fra kysten, er det Forsvarets ansvar. Men selv om det skete helt tæt ved kajen, informerede Jesper Rossen Forsvarets Maritime Assistance Service, MAS.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Patruljeskibet Najaden hjalp Beredskab Fyn under olieudslippet i Nyborg Fjord. Foto: Ulrik Bjerregaard, Forsvaret

- Det gør jeg altid, når vi har kystnære forureninger. Får vi en udadgående strøm, kommer opgaven ud til dem. Eller måske har de kendskab til et skib, der har tømt sin tank eller lignende, som vi skal være opmærksomme på, fortæller Jesper Rossen.

MAS tilbød at sende et større skib fra Korsør til assistance, hvilket indsatslederen dog afslog, fordi han vurderede, at det ikke var nødvendigt på grund af omfanget af udslippet. MAS foreslog så i stedet at sende et hold for at tage prøver at spildet.

- Det syntes jeg var interessant, for vi vidste jo ikke, hvor det kom fra. Og efter bare 15 minutter lå der en speedbåd med to soldater, der var klar til at tage prøver. Det gik bare stærkt, fortæller Jesper Rossen.

Den hurtige udrykning fra Forsvaret skyldtes, at patruljefartøjet Najaden tilfældigvis var i Nyborg Havn til et andet arrangement. Så de kunne hurtigt sætte speedbåden i havet og sejle ud for at foretage vandprøverne.

Tvivl om årsag

Heller ikke Jesper Rossen og Beredskab Fyn er sikre på, hvad der førte til udslippet. Blandt andet var der en teori om, at udslippet kom fra det beg, som skibet fik fyldt på.

Beg er et meget tykt tjæreprodukt, som kun kan transporteres, mens det er opvarmet. Når det bliver pumpet om bord på skibene, er der en slags spildbakker under, og teorien gik så på, at det skulle stamme fra de spildbakker, der løb over på grund af det voldsomme regnvejr om natten.

Men den køber Jesper Rossen ikke.

- Beg lægger sig ikke i overfladen. Når det bliver kølet ned, bliver det hårdt og synker til bunds. Tidligere tilsvarende problemer har man løst ved at få dykkere ned på bunden, hvor de så efterfølgende suger det væk. Det her lå i overfladen, hvor det dannede en film, forklarer Jesper Rossen.

Uanset ophavet til olieudslippet var de miljømæssige konsekvenser ganske begrænsede.

- Vi fik samlet langt det meste op, og resten tager solen sig af. Det fordamper simpelthen. Vi har heller ikke fået flere henvendelser om, at det skulle være vendt tilbage, siger Jesper Rossen.

Sådan så olieudslippet ud lørdag morgen. Foto: Koppers