Friplejehjem i frit fald: - Hvordan kan det her ske?

Virker uprofessionelt

For begge parter gælder det, at man ikke kan forstå, hvordan Danske Diakonhjem, som for tiden har 44 plejehjem rundt om i landet, ikke har haft bedre styr på at starte det nye plejehjem op i Nyborg.

- Vi er meget undrende overfor, at man i sådan en organisation ikke har været stærkere i sin opstart, siger Kaj Refslund.

Han håber derfor også, at Danske Diakonhjem nu finder arbejdshandskerne frem, så der kan komme styr på Strandhøjen Friplejehjem.

- Det er jo selve Danske Diakonhjem, der skal sørge for i deres virksomhedsform at have en særlig kvalitetssikring, som kan gøre dem opmærksom på, når sådan noget her sker. Og det skal jo gerne ske noget, for at Styrelsen for Patientsikkerhed kommer. Det er meget vidtgående påbud, der er givet.

Lone Smidt stiller også spørgsmålstegn ved netop dét, at Danske Diakonhjem driver mange plejehjem, men alligevel ender med et sådan påbud.

- De har 44 plejecentre i hele Danmark og bygger hele tiden flere og flere - så hvordan kan det her ske, når man sælger sig med den vare, at man har en solid erfaring med at starte plejehjem op. Man udsætter både borgere og medarbejdere for noget, der ikke er særligt rart i forhold til at løfte den kerneopgave, det er.

Begge medlemmer af Ældreudvalget i Nyborg Kommune har tillid til, at der nu bliver gjort en ihærdig indsats for at rette op på Strandhøjen Friplejehjem.

Det er dog ikke kun i Nyborg, der er udfordringer i ældreplejen. Faktisk har flere fynske kommuner store udfordringer med at sikre den fornødne kvalitet og patientsikkerhed, viser en gennemgang TV 2 Fyn har foretaget.