Friplejehjem må igen tage imod nye beboere - og får nyt påbud

"Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet og påbydes at indstille indflytning af nye borgere".

Sådan lød det i Styrelsen for Patientsikkerheds konklusion på tilsynet med Friplejehjemmet Strandhøjen i Nyborg, der blev udført 7. februar i år.



Nu har Styrelsen for Patientsikkerhed igen været en tur forbi firplejehjemmet. Det skete 18. april, hvor den samlede vurdering blev ændret til, at der nu var "Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet"

Styrelsen anerkender, at der er "iværksat og planlagt tiltag med henblik på at rette op på den fornødne kvalitet i hjælp, pleje og omsorg til borgerne", men de finder det ikke dokumenteret, at tiltagende indtil videre har haft tilstrækkelig virkning.

Derfor er der udstedt påbud om senest 9. juni at "opfylde nærmere fastsatte krav for at bringe de konstaterede forhold i orden."

Ved tilsynet var der stadig en række målpunkter, der ikke var opfyldt, og derfor vurderer styrelsen ikke, at alle kravene i det tidligere udstedte påbud var opfyldt. Men fordi der var nedbragt en række problemer, så blev påbuddet om midlertidig at indstille indflytning af nye beboere ophævet.