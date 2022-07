Frivillige tjente kassen på Tour de France: - Det er den største indtjening, vi nogensinde har haft

Flere end 50 klubber og foreninger hjalp til under Tour de France i Nyborg, og mange har tjent stort på, at verdens største cykelløb nåede over Storebæltsbroen.

Nyborg Kegleklub stillede 40 frivillige til rådighed og satte alle parkeringsarealerne op i målbyen. Formand Jesper Møller vurderer, at klubben har tjent i omegnen af 150.000 kroner.

- Vi plejer måske at have en tredjedel af det som indtægt om året, så det er selvfølgelig mange penge for os, fortæller han.

I alt har 1.500 frivillige klædt i gult pustet balloner op, langet fadøl og pølser ud og dirigeret bilister ind og ud af parkeringspladserne i Nyborg.

Vindinge Boldklub stod for festen på havnen. Formanden vil ikke ud med det præcise beløb, klubben har tjent, men han spår et overskud på den gode side af 100.000 kroner.

- Det er den største indtjening, vi nogensinde har haft i klubben. Det tør jeg allerede godt at sige nu, siger Claus Johansen.



Sådan skal pengene bruges

Også i Nyborg Gymnastik og Idrætsforening går indtjeningen langt ud over det sædvanlige.

- Vi tjener i størrelsesorden af 140.000-150.000 kroner. Vi er ikke helt endeligt færdige med regnskabet. Det kan godt være, vi tjener lidt mere, så vi synes, det er rigtig mange penge at tjene, siger formand for NGIF's koncertudvalg John Sørensen.



I boldklubben i Vindinge skal pengene bruges på en stor måltavle samt et opgraderet lysanlæg.



- Det koster mange penge, så vi er glade for, at vi havde Tour de France, der kunne hjælpe os til at lave lidt overskud, siger Claus Johansen.

Kegleklubben overvejer fortsat, hvordan pengene skal bruges, men én ting er sikkert; de skal bruges.

- Vi skal gøre noget sammen for de penge. Vi skal ikke spare dem op og gemme dem. Vi skal fejre, at vi er lykkes, siger Jesper Møller.

NGIF fordeler pengene blandt klubbens underforeninger.

Det skønnes, at op mod 100.000 personer var i Nyborg, da Touren ramte målbyen. Parret Connie Hansen og Kenn Reuter kom til byen mere end ti timer før rytterne bare for at få den bedste plads.