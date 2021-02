Frygtede livsværket ville smuldre: Nu sender vi blomster som aldrig før

Næstekærlighed er blevet en ting under coronakrisen. Vi sender i hvert fald i stor stil blomster, chokolade og berusende dråber af sted til vores kære.

En glædelig overraskelse for Jonna Duelund Petersen, indehaver af blomsterkæden Tine P, der de første måneder af den omfattende første lockdown af Danmark frygtede, at hendes livsværk ville smuldre.

- Jeg sov ikke om natten, vi vidste ikke, hvad der ville ske. Jeg har bygget Tine P op fra bunden og begyndte med butikken her i Nyborg for 28 år siden. Det er mit livsværk, og vores eksistens var pludselig på spil, fortæller hun.

Dronningen skabte en trend

Da Dronning Magrethe så, kort efter den første lockdown og inden sin 80 års fødselsdag i april 2020, opfordrede danskerne til at sende blomster til familiens ældre i stedet for til dronningen selv, kom der imidlertid gang i forretningen igen.

Det er især samarbejdet med Interflora, der har været med til at skubbe på den gode udvikling hos Tine P i Nyborg.

- Vi har ikke så mange kunder i butikken. Det er på nettet, vi har rigtig travlt. Det redder vores omsætning, fortæller Jonna Duelund Petersen.

Det er ikke alene i Tine P, de har fået travlt midt i coronakrisen. Danskerne bestiller tilsyneladende blomster som aldrig før. Det gør de blandt andet gennem Interflora, der melder om en fordobling af både omsætning og overskud i 2020, fortæller Søren Flemming Larsen, direktør for Interflora.

- Med den vækst, kan vi godt tale om en corona-effekt. Vi har oplevet, at de, der før var nervøse for at handle online, er i gang med det nu. Derfor tror jeg også på, at den gode udvikling fortsætter, når det her forhåbentlig stopper inden så længe, siger han.

Lidt ekstra i kurven

Søren Flemming Larsen fortæller også, at de oplever, at virksomheder i højere grad er begyndt at bruge dem, når de midt i en svær tid ønsker at gøre lidt ekstra for deres medarbejderne.

- Det kan være en virksomhed, der holder en online fredagsbar og i den forbindelse sender en special øl hjem til alle. Vi har også oplevet, at mange har sendt chokolade til medarbejderne i højtider, fortæller Søren Flemming Larsen.

Jonna Duelund Petersen oplever også, at kunderne putter lidt ekstra i kurven nu, når de alligevel går på nettet for at bestille blomster eller lækkerier til dem selv eller til andre.

De mange onlinebestillinger har givet hende en fornyet tro på fremtiden, men først og fremmest er hun også taknemmelig.

- Jeg er blevet en del mere ydmyg. I første hug vidste vi ikke, om vi ville overleve. Det kan vi se nu, at vi kan, fortæller hun og bliver rørt.

Jonna Duelund Petersen har sammen med familien også to tøjbutikker ud over de ti fynske blomsterforretninger. Her er historien en anden. Det er svært for dem at klare sig lige så godt gennem krisen.