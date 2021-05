Frygter for livet i bymidten: Vil have regeringen til at stoppe storcenter

- Lige nu bliver 20 procent af handlen lagt i Odense, og vi vil gerne trække handlen hertil. Vi vil gerne have lejlighed til at få erhverv hertil, som ikke er her i dag, fordi der ikke er plads i den gamle bymidte. Vi har netop lagt kvadratmeterbegrænsninger på for at undgå, at det går ud over bylivet, forklarer Kenneth Muhs (V).

Frygter livet i bymidten

Hos Baggi i bymidten bekymrer de sig over byggeplanerne på Lynfrosten, selvom der er tale om såkaldte boksbutikker, altså store butikker med mange kvadratmeters salgsplads. Og den bekymring deler Kaare Dybvad.

- Vi frygter, at man fjerner livet fra de gamle, historiske bymidter og flytter den ud. Vi vil gerne fastholde den del af bylivet. De store storcentre kan gøre, at butikslivet i bymidten bliver dårligere, og det er et problem.