Fugleinfluenza truer fynske fjerkræ: - De bliver meget stresset af at blive lukket inde

Det giver store problemer for fynske fjerkræsavlere og ægproducenter, at fugleinfluenza truer igen.

Alle indhegninger skal ifølge Fødevarestyrelsen overdækkes, så længe sygdommen truer, men overdækningen gør, at hønsene hakker på hinanden.

- Når hønsene er vant til at gå udenfor, så bliver de meget stresset af at blive lukket inde. De begynder at hakke i hinanden, siger Brian Jensen, der ejer Maglemose Æg i Ullerslev.

Fugleinfluenza tæt på Fyn

Mandag blev en død vandrefalk konstateret smittet med fugleinfluenza i Sydfynske Øhav, og det er første tilfælde omkring Fyn.

- Det er ikke ret godt. Det kan hurtigt komme hertil også, siger Brian Jensen.

- Det kan lige pludselig gøre, at vi lige pludselig ikke har nogen høns mere, foræller den østfynske fjerkræsavler.

Gode råd for at undgå fugleinfluenza

Selv om der endnu ikke er fundet fugleinfluenza hos fynske fjerkræsbesætninger, er det vigtigt, at de overholder kravene fra Fødevarestyrelsen.

- De skal frygte det lige så meget som alle mulige andre, fastslår veterinærchef Birgit Hendriksen fra Veterinær Øst, der hører under Fødevarestyrelssen.

Fakta om fugleinfluenza Fugleinfluenza er en fuglesygdom, der er forårsaget af influenza-A-virus. Fugleinfluenza smitter kun sjældent mennesker, og når den gør, er det næsten udelukkende mennesker, som har haft nær kontakt med syge fugle eller fjerkræ. Der er ikke rapporteret om smitte med fugleinfluenza til mennesker i Danmark. Særlige typer af fugleinfluenzavirus kan dog give alvorlig sygdom hos mennesker. Fugleinfluenzaen har vist sig at have enorm høj dødelighed blandt mennesker. Fra den blev konstateret i 2003 til 2016, er 856 mennesker blevet smittet, og af dem har 452 mistet livet. Dermed er dødeligheden blandt mennesker 50-60 procent, mens den blandt dyr kan være op til 100 procent. I Danmark blev fugleinfluenzatypen H5N1 påvist i 2006 i både vilde fugle og en fjerkræsbesætning. Hvis der påvises H5- eller H7-fugleinfluenza hos fjerkræ, slås besætningerne ned. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Hun har et godt råd til, hvordan de fynske fjerkræsavlere kan mindske risikoen for at få fugleinfluenza.

- De skal allerhelst holde deres fjerkræ helt indendørs, men ellers med en overdækket hønsegård, siger Birgit Hendriksen.

Sådan spreder fugleinfluenza sig

Fugleinfluenza har relativt nemt ved at sprede sig.

- Den smitter fra fugl til fugl, eller den smitter ved, at man uforvarende får taget smitte med ind til sit fjerkræ, eksempelvis hvis man går ind til fjerkræet med fodtøj, hvorpå der er ekstrementer fra vilde fugle, siger Birgit Hendriksen.

I Ullerslev sørger man for, at fodtøjet bliver desinficeret, inden de går ind på folden.

- Vi gør alt, hvad vi kan, og vi kan ikke gøre mere, end det vi gør nu, fastslår Brian Jensen.