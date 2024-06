Fyns Politi havde held efter "hurtigt og godt politiarbejde"

To mislykkede røveriforsøg var, hvad to personer forsøgte sig med, inden de onsdag morgen blev fanget af en lokal betjent, der anholdt de to.

De to personer er mistænkt for forsøg på to gaderøverier i Nyborg, hvor de også selv er fra. Den ene gang forsøgte de ifølge Fyns Politi at røve en motionsløber for dennes telefon og airpods. Anden gang var det en ung mand, der ved en hæveautomat blev forsøgt røvet for kontanter og kort.

Fyns Politi beskriver det selv som hurtigt og godt politiarbejde krydret med et godt lokalkendskab og videoovervågning fra hæveautomaten, som førte frem til anholdelsen af de to mistænkte.

Den ene af personerne fremstilles i grundlovsforhør onsdag klokken 13 ved Retten i Svendborg. Politikommissær Dennis Witt fra Nærpolitienheden i Nyborg understreger, at Fyns Politi ser med stor alvor på utryghedsskabende gadekriminalitet mod tilfældige borgere, og at der bliver sat hårdt ind fra politiets side i den type af sager.