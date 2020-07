Fyns Politi udelukker drab i Nyborg

En obduktion har tirsdag eftermiddag gjort Fyns Politi klogere på det dødsfald i Nyborg, man mandag kaldte mistænkeligt.

Efterforskningsleder og vicepolitikommissær Jack Liedecke fortæller til TV 2/Fyn, at dødsårsagen er medicinforgiftning.

- Der er ikke tale om drab, og vi har formelt set lukket efterforskningen her, siger han.

Almindelig procedure

Afdøde er formentlig en 28-årig mand. Pårørende skal onsdag endeligt identificere ham.

Han blev fundet i en lejlighed på Johs. Høistrupvej i Nyborg.

Det var beboeren i lejligheden, der anmeldte dødsfaldet til politiet.

Da politiet ikke umiddelbart kunne fastslå en dødsårsag, blev det betragtet som mistænkeligt, og efterforskerne behandlede findestedet som et gerningsted for at sikre eventuelle spor.

Politiet har ikke uddybet, hvilke yderligere omstændigheder der gjorde dødsfaldet mistænkeligt.