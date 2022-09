Fyns Politi undersøger uroligheder på rasteplads

Pludselig lyste masser af røde romerlys den mørke nat op.

Rønninge rasteplads på Østfyn var sent søndag aften rammen for et voldsomt sammenstød mellem fans fra Brøndby IF og FC København.

Fyns Politi er fortsat ikke klar over, hvorvidt sammenstødet mellem fansene var et tilfældigt møde eller noget, der var aftalt på forhånd.

Politiet har derfor besluttet at undersøge sagen nærmere.



Søndag aften var Storebæltsbroen periodevis lukket af trafikale årsager, og derfor ønskede man ikke, at FCK's fans sad i kø med Brøndbyfans, der også var på vej hjem fra en superligakamp i Viborg. Så for at undgå sammenstød ved broen, valgte FCK's fanbusser at køre af på rastepladsen ved Rønninge.

Fyns Politi havde ifølge FCK's fanklubs udlægning spærret indgangen til rastepladsen med FCK-tilhængere af med to patruljevogne.

Alligevel lykkedes det en mængde Brøndbyfans at trænge ind på rastepladsen.

Det ændrede med ét et ellers fredeligt stop på Rønninge rasteplads, da der opstod uroligheder, og en gruppe Brøndbyfans gik til angreb med romerlys og aggressiv adfærd. På Twitter ses flere videoer af maskerede mænd, der kaster med romerlys på den pludseligt oplyste rasteplads.

Ingen anholdte

Fyns Politi har for nuværende ikke nogen kommentarer til, hvordan bussen med brøndbyfans kom ind på rastepladsen.

Politiet fik omkring klokken 22 meldinger om mulige uroligheder mellem fodboldfans på rastepladsen, og derfor kørte politiet til Rønninge rasteplads for at sikre ro og orden. Politiet konstaterede efterfølgende på stedet, at et større antal fodboldfans var stødt sammen.



Efter politiets ankomst opløste forsamlingen sig hurtigt og forlod stedet. Busserne med FCK-fans blev kørt fra stedet med politieskorte.

Fyns Politi skriver i en pressemeddelelse, at det er ikke bekendt med, at der er tilskadekomne i forbindelse med episoden, og der er heller ikke foretaget anholdelser i sagen.

Begge klubber har mandag taget kraftig afstand fra episoden søndag aften.