- Omsætningen i 2024 for Universal Robots og MiR var i alt 365 millioner USD, et fald på 3 % sammenlignet med 2023. Vores robotvirksomheder servicerer industrier med meget cyklisk efterspørgsel, og på trods af en række nye produktlanceringer og en fortsat hurtig udvikling i fulde robotløsninger fra vores partnere, så har det udfordrende økonomiske klima betydet, at vores overordnede vækst ikke har levet op til forventningerne.



- For at imødekomme disse udfordringer strømliner vi vores organisation for at blive mere fleksible. Vi omorganiserer dele af vores forretning ved at lægge vores kommerciele afdelinger i UR og MiR sammen. Det vil forbedre effektiviteten og frigøre midler til at investere i vores strategiske prioriteter. Vi har en stærk tro på, at denne omstrukturering vil levere værdi til vores kunder og partnere og positionere UR og MiR til fornyet vækst i årene, der kommer, lyder det i svaret.

Universal Robots og MiR og slog fornyligt pjalterne sammen for at optimere deres muligheder for samlet salg under navnet Teradyne Robotics. På verdensplan fyres i alt 120 medarbejdere, lyder det.